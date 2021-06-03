Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум о борьбе с коррупцией в мире. В частности, документ провозглашает борьбу с коррупцией одной из ключевых задач в сфере национальной безопасности США.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Сегодня я издаю меморандум по исследованию национальной безопасности по борьбе с коррупцией, чтобы сделать борьбу с коррупцией одним из основных интересов национальной безопасности США", - заявил американский президент.
В частности, Байден поручил департаментам и агентствам дать рекомендации, которые значительно укрепят способность правительства США бороться с коррупцией.
"Соединенные Штаты будут подавать пример и в партнерстве с союзниками, гражданским обществом и частным сектором в борьбе с бедствием коррупции. Но это миссия для всего мира. И мы все должны поддержать отважных граждан всего мира, которые требуют честного и прозрачного управления", - подчеркнул Байден.
Напомним, 1 июня Верховная рада приняла закон о портале сообщений о коррупции с предложениями президента Владимира Зеленского.
Согласно документу, с порталом смогут в круглосуточном свободном доступе работать как обличители, так и уполномоченные субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.