Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі. Зокрема, документ проголошує боротьбу з корупцією одним з ключових завдань у сфері національної безпеки США.

" Сьогодні я видаю меморандум з дослідження національної безпеки по боротьбі з корупцією, щоб зробити боротьбу з корупцією одним з основних інтересів національної безпеки США", - заявив американський президент.

Зокрема, Байден доручив департаментам і агентствам дати рекомендації, які значно зміцнять здатність уряду США боротися з корупцією.