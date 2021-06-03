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Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі

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Вашингтон, Четвер 03 червня 2021 18:32
Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав меморандум про боротьбу з корупцією у світі. Зокрема, документ проголошує боротьбу з корупцією одним з ключових завдань у сфері національної безпеки США.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Сьогодні я видаю меморандум з дослідження національної безпеки по боротьбі з корупцією, щоб зробити боротьбу з корупцією одним з основних інтересів національної безпеки США", - заявив американський президент.

Зокрема, Байден доручив департаментам і агентствам дати рекомендації, які значно зміцнять здатність уряду США боротися з корупцією.

"Сполучені Штати будуть подавати приклад і в партнерстві з союзниками, громадянським суспільством і приватним сектором в боротьбі з лихом корупції. Але це місія для всього світу. І ми всі повинні підтримати відважних громадян усього світу, які вимагають чесного і прозорого управління", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, 1 червня Верховна рада прийняла закон Про портал повідомлень про корупцію з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Згідно з документом, з порталом зможуть у цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції в різних органах.

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