Байден подозревает Пекин в содействии кибератакам из-за уязвимости в Microsoft

Белый дом подозревает Китай в содействии хакерским кибератакам на компьютерные сети Америки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Байден убежден в том, что правительство страны защищает тех, кто занимается соответствующей деятельностью.

"Мое понимание заключается в том, что китайское правительство, подобно российскому правительству, не занимается этим, но защищает тех, кто этим занимается. И, возможно, даже способствует им в этой их деятельности. В этом может заключаться разница ", - отметил президент США.

Стоит отметить, что правительство Америки обвинило хакеров связанных с Министерством безопасности КНР в кибератаках из-за уязвимости Microsoft Exchange Server. В частности, НАТО и ее союзники также выразили мнение, что Китай умышленно нарушает безопасность в киберпространстве.