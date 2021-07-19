НАТО обвиняет Китай в глобальной кибератаке из-за уязвимости в Microsoft

Североатлантический альянс поддержал национальное заявление союзников, в которых ответственность за кибератаки возлагается на Китай. Организация и в дальнейшем будет бороться за безопасное киберпространство и прилагать усилия по его стабильности и снижению риска конфликтов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО .

Согласно заявлению НАТО, альянс возложил ответственность на Китай за глобальные кибератаки из-за уязвимости программного обеспечения Microsoft Exchange Server.

"Мы признаем национальные заявления таких союзников, как Канада, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, в которых ответственность за компрометацию сервера Microsoft Exchange возлагается на Китайскую Народную Республику", - отмечается в заявлении.

НАТО призывает Китай и другие страны выполнять свои международные обязательства на мировой арене, в том числе и в киберпространстве.

"Мы также подтверждаем нашу готовность поддерживать конструктивный диалог с Китаем, основанный на общих вызовах и на наших интересах в таких областях, имеющих отношение к альянсу, как киберугрозы", - отмечается пресс-служба НАТО.

Стоит отметить, что в марте Microsoft пришлось обновить Exchange Server из-за ее уязвимости и риска того, что ряд частных компаний Америки могли пострадать из-за хакерской атаки со стороны Китая. МИД КНР, со своей стороны, отметило, что страна выступает против кибератак и не имеет никакого отношения к попыткам взломать программное обеспечение Microsoft.