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Байден подозревает Пекин в содействии кибератакам из-за уязвимости в Microsoft

Новина українською →
США , Понедельник 19 июля 2021 21:43
Байден подозревает Пекин в содействии кибератакам из-за уязвимости в Microsoft Фото: Байден подозревает Пекин в содействии кибератакам из-за уязвимости в Microsoft (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Белый дом подозревает Китай в содействии хакерским кибератакам на компьютерные сети Америки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft. Байден убежден в том, что правительство страны защищает тех, кто занимается соответствующей деятельностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Белого дома.

"Мое понимание заключается в том, что китайское правительство, подобно российскому правительству, не занимается этим, но защищает тех, кто этим занимается. И, возможно, даже способствует им в этой их деятельности. В этом может заключаться разница ", - отметил президент США.

Стоит отметить, что правительство Америки обвинило хакеров связанных с Министерством безопасности КНР в кибератаках из-за уязвимости Microsoft Exchange Server. В частности, НАТО и ее союзники также выразили мнение, что Китай умышленно нарушает безопасность в киберпространстве.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Североатлантический альянс поддержал национальное заявление союзников относительно того, что Китай причастен к кибератакам из-за уязвимости программного обеспечения Exchange Server.

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Джозеф Байден Китай Белый дом кибератака Пекин
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