Байден підозрює Пекін у сприянні кібератакам через уразливість в Microsoft

Білий дім підозрює Китай у сприянні хакерським кібератакам на комп’ютерні мережі Америки через уразливість в програмному забезпеченні Microsoft. Байден переконаний у тому, що уряд країни захищає тих, хто займається відповідною діяльністю.

"Моє розуміння полягає в тому, що китайський уряд, подібно російському уряду, не займається цим, але захищає тих, хто цим займається. І, можливо, навіть сприяє їм у цій їх діяльності. В цьому може полягати різниця ", - відзначив президент США.

Варто відзначити, що уряд Америки звинуватив хакерів пов’язаних з Міністерством безпеки КНР у кібератаках через уразливість Microsoft Exchange Server. Зокрема, НАТО та її союзники також висловили думку, що Китай умисно порушує безпеку в кіберпросторі.