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Байден підозрює Пекін у сприянні кібератакам через уразливість в Microsoft

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США , Понеділок 19 липня 2021 21:43
Байден підозрює Пекін у сприянні кібератакам через уразливість в Microsoft Фото: Байден підозрює Пекін у сприянні кібератакам через уразливість в Microsoft (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білий дім підозрює Китай у сприянні хакерським кібератакам на комп’ютерні мережі Америки через уразливість в програмному забезпеченні Microsoft. Байден переконаний у тому, що уряд країни захищає тих, хто займається відповідною діяльністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Білого дому.

"Моє розуміння полягає в тому, що китайський уряд, подібно російському уряду, не займається цим, але захищає тих, хто цим займається. І, можливо, навіть сприяє їм у цій їх діяльності. В цьому може полягати різниця ", - відзначив президент США.

Варто відзначити, що уряд Америки звинуватив хакерів пов’язаних з Міністерством безпеки КНР у кібератаках через уразливість Microsoft Exchange Server. Зокрема, НАТО та її союзники також висловили думку, що Китай умисно порушує безпеку в кіберпросторі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Північноатлантичний альянс підтримав національну заяву союзників стосовно того, що Китай причетний до кібератак через вразливість програмного забезпечення Exchange Server.

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Джозеф Байден Китай Білий дім кібератака Пекин
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