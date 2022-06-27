Байден поднял пошлины на разрешенный импорт из России до 35%

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.
В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".
Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.
Напомним, ранее сообщалось, что США за последние месяцы подняли пошлины на импорт порядка 75% всего импорта российских товаров.
В то же время администрация Байдена стремится отменить пошлины на некоторые товары из Китая.
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