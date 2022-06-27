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Байден поднял пошлины на разрешенный импорт из России до 35%

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.

В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".

Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.

Напомним, ранее сообщалось, что США за последние месяцы подняли пошлины на импорт порядка 75% всего импорта российских товаров.

В то же время администрация Байдена стремится отменить пошлины на некоторые товары из Китая.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден