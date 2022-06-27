Байден підняв мита на дозволений імпорт з Росії до 35%

Президент США Джо Байден підняв мита на імпорт російських товарів до 35%. Йдеться про ті товари, які не заборонені до ввезення в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Повідомляється, що мита зросли в результаті призупинення торгового статусу найбільшого сприяння щодо Росії через війну проти України.
У документі йдеться, що мито в 35% застосовується до імпорту "деяких інших товарів з Російської Федерації, ввезення яких ще не заборонено".
Зазначимо, до цього адміністрація Байдена заборонила імпорт російських нафтопродуктів і енергоносіїв, риби, морепродуктів, алкогольних напоїв і непромислових алмазів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США за останні місяці підняли мита на імпорт близько 75% всього імпорту російських товарів.
У той же час адміністрація Байдена прагне скасувати мита на деякі товари з Китаю.
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