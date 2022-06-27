Байден підняв мита на дозволений імпорт з Росії до 35%

Повідомляється, що мита зросли в результаті призупинення торгового статусу найбільшого сприяння щодо Росії через війну проти України.

У документі йдеться, що мито в 35% застосовується до імпорту "деяких інших товарів з Російської Федерації, ввезення яких ще не заборонено".

Зазначимо, до цього адміністрація Байдена заборонила імпорт російських нафтопродуктів і енергоносіїв, риби, морепродуктів, алкогольних напоїв і непромислових алмазів.