ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден поднял пошлины на разрешенный импорт из России до 35%

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 27 июня 2022 19:21
Байден поднял пошлины на разрешенный импорт из России до 35% Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.

В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".

Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.

Напомним, ранее сообщалось, что США за последние месяцы подняли пошлины на импорт порядка 75% всего импорта российских товаров.

В то же время администрация Байдена стремится отменить пошлины на некоторые товары из Китая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
Буданов объяснил, почему Россия не пойдет на вывод войск из Украины
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться