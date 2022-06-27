Байден поднял пошлины на разрешенный импорт из России до 35%

Президент США Джо Байден поднял пошлины на импорт российских товаров до 35%. Речь идет о тех товарах, которые не запрещены к ввозу в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома .

Сообщается, что пошлины выросли в результате приостановки торгового статуса наибольшего благоприятствования в отношении России за войну против Украине.

В документе говорится, что пошлина в 35% применяется к импорту "некоторых других товаров из Российской Федерации, ввоз которых еще не запрещен".

Отметим, до этого администрация Байдена запретила импорт российских нефтепродуктов и энергоносителей, рыбы, морепродуктов, алкогольных напитков и непромышленных алмазов.