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Байден підняв мита на дозволений імпорт з Росії до 35%

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Вашингтон, Понеділок 27 червня 2022 19:21
Байден підняв мита на дозволений імпорт з Росії до 35% Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден підняв мита на імпорт російських товарів до 35%. Йдеться про ті товари, які не заборонені до ввезення в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що мита зросли в результаті призупинення торгового статусу найбільшого сприяння щодо Росії через війну проти України.

У документі йдеться, що мито в 35% застосовується до імпорту "деяких інших товарів з Російської Федерації, ввезення яких ще не заборонено".

Зазначимо, до цього адміністрація Байдена заборонила імпорт російських нафтопродуктів і енергоносіїв, риби, морепродуктів, алкогольних напоїв і непромислових алмазів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США за останні місяці підняли мита на імпорт близько 75% всього імпорту російських товарів.

У той же час адміністрація Байдена прагне скасувати мита на деякі товари з Китаю.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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