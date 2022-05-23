Байден поддержал получение Японией статуса постоянного члена Совбеза ООН
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Соединенные Штаты поддерживают получение Японией статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент США Джо Байден заявил об этом во время визита в Токио.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В последнее время раздаются призывы к реформе Совета Безопасности ООН, постоянными членами которого являются и Россия, и Китай.
Отметим, ранее постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки работы России в Совете Безопасности организации нет.
В Совет безопасности входят шесть постоянных членов, которые имеют право вето на решения, - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.
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