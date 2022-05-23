Байден підтримав отримання Японією статусу постійного члена Радбезу ООН

Сполучені Штати підтримують отримання Японією статусу постійного члена Ради Безпеки ООН. Президент США Джо Байден заявив про це під час візиту в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Останнім часом лунають заклики до реформи Ради Безпеки ООН, постійними членами якого є і Росія, і Китай.

Зазначимо, раніше постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що підстав для припинення роботи Росії у Раді Безпеки Організації немає.

До Ради безпеки входять шість постійних членів, які мають право вето на рішення, - США, Великобританія, Франція, Китай і Росія.

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