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Байден почав розуміти, що не зможе перемогти на виборах, - NYT

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Люди з оточення президента США Джо Байдена заявили, що він почав усвідомлювати, що може не перемогти на виборах у листопаді і, можливо, йому доведеться вийти з перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, один із наближених до Байдена людей сказав, що президент ще не наважився знятися з виборів після трьох тижнів наполегливих заяв про те, що його ніщо не витіснить.

Водночас інша людина заявила, що "реальність настає". За його словами, якщо Байден незабаром заявить про схвалення віце-президента Камали Гарріс як свою заміну - це не буде сюрпризом.

The New York Times уточнює, що звіт ґрунтується на інтерв'ю з чотирма людьми, близькими до Байдена. Усі вони говорили за умов анонімності, щоб не образити президента.

Нагадаємо, що Байден доручив провести опитування, щоб дізнатися, які у Камали Гарріс шанси на перемогу в передвиборчих перегонах, якщо вона замінить його.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку колишнього президента США Барака Обами, шанси Байдена на перемогу значно скоротилися.

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