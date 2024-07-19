ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден доручив вивчити шанси на виборах Камали Гарріс, - ABC

П'ятниця 19 липня 2024 02:54
UA EN RU
Байден доручив вивчити шанси на виборах Камали Гарріс, - ABC Фото: віце-президент США Камала Гарріс (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів вийти з перегонів.

Про це сказав високопоставлений чиновник адміністрації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За словами чиновника, Байден попросив провести опитування про те, які шанси має віце-президент Камала Гарріс.

Також він повідомив, що великі донори в Нью-Йорку та Каліфорнії дали зрозуміти команді, що вони не відмовляють, але натиснули кнопку паузи.

Чиновник зазначив, що президент виснажений через COVID-19.

Нагадаємо, заклики до Байдена знятися з виборів зазвучали після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Сам Байден заявив, що може покинути перегони через стан здоров'я.

Що відомо про Камалу Гарріс та її позицію щодо України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Вибори в США
NEWS
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Чехією та Словенією
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Ярно Хабіхт, ВООЗ Україна: Українська нація стає старшою, бо багато молоді виїхало