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Байден начал понимать, что не сможет победить на выборах, - NYT

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Люди из окружения президента США Джо Байдена заявили, что он начал осознавать, что может не победить на выборах в ноябре и, возможно, ему придется выйти из гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, один из приближенных к Байдену людей сказал, что президент еще не решился сняться с выборов после трех недель настойчивых заявлений о том, что его ничто не вытеснит.

В то же время, другой человек заявил, что "реальность наступает". По его словам, если Байден вскоре заявит об одобрении вице-президента Камалы Харрис в качестве своей замены - это не будет сюрпризом.

The New York Times уточняет, что отчет основан на интервью с четырьмя людьми, близкими к Байдену. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не оскорбить президента.

Напомним, что Байден поручил провести опрос, чтобы узнать, какие у Камалы Харрис шансы на победу в предвыборной гонке, если она заменит его.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по мнению бывшего президента США Барака Обамы, шансы Байдена на победу значительно сократились.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден