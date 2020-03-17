ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Байден перемагає на праймеріз в штаті Вашингтон

Новини » Політика     17.03.2020 - 03:29
Байден перемагає на праймеріз в штаті Вашингтон
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден отримує 38% виборців, а його суперник Сандерс - 36%

Колишній віце-президент США Джозеф Байден отримав перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів у штаті Вашингтон. Як передає РБК-Україна, про це пише газета The New York Times.

Праймеріз у цьому штаті відбулися 10 березня. Обробка бюлетенів в штаті ще триває, проте, за попередніми оцінками, Байден отримує близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс - приблизно 36%.

За підсумками первинних виборів від демократів у штаті будуть розподілені голоси 89 делегатів.

Нагадаємо, 11 березня РБК-Україна повідомляло, що кандидат у президенти США Джо Байден перемагає на праймеріз Демократичної партії в 4 штатах.

Зазначимо, що проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести майже на 2 місяці через небезпеку розповсюдження коронавірусу.

У суботу, 14 березня, губернатор штату Джорджія Брайан Кемп оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації, після того як були виявлені 66 випадків коронавіруса і одна смерть від COVID-19. У зв'язку з цим проведення праймеріз у штаті було перенесено з 24 березня на 19 травня.

У США через коронавірус перенесли праймеріз у Джорджії Байден вперше переміг на праймеріз демократів у США
Новини України Джозеф Байденпраймериз в сшаВибори в США
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся