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Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа, - Sky News

Вашингтон, Четвер 09 січня 2025 17:27
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Байден планував востаннє зустрітися з Зеленським перед приходом Трампа, - Sky News Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Джо Байден планував до завершення своєї каденції зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Проте він скасував поїздку через лісові пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Президент США Джо Байден 9 січня мав вирушити до Італії. Це була б його останнє закордонна поїздка на посту президента США.

Байден мав відвідати Рим та Ватикан. У нього були заплановані переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та Папою Римським. Зазначається, що Байден планував також провести останню зустріч з Зеленським як президент США.

Візит Байдена до Італії скасували за кілька годин до вильоту. Причиною стали масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.

Зміна влади в США

Нагадаємо, цього тижня Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента.

Джо Байден залишатиметься президентом до 20 січня 2025 року. Цього дня обраний президент Дональд Трамп офіційно складе присягу і вступить на посаду. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Байден цього тижня мав здійснити свою останню закордонну поїздку на посаді американського президента. Проте руйнівні лісові пожежі завадили цьому.

За даними американських ЗМІ, Байден в останні дні на посаді планує виголосити дві великі промови.

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