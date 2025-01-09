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Байден планировал в последний раз встретиться с Зеленским перед приходом Трампа, - Sky News

Вашингтон, Четверг 09 января 2025 17:27
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Байден планировал в последний раз встретиться с Зеленским перед приходом Трампа, - Sky News Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Джо Байден планировал до завершения своей каденции встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он отменил поездку из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Президент США Джо Байден 9 января должен был отправиться в Италию. Это была бы его последняя зарубежная поездка на посту президента США.

Байден должен был посетить Рим и Ватикан. У него были запланированы переговоры с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и Папой Римским. Отмечается, что Байден планировал также провести последнюю встречу с Зеленским как президент США.

Визит Байдена в Италию отменили за несколько часов до вылета. Причиной стали масштабные лесные пожары в Калифорнии.

Смена власти в США

Напомним, на этой неделе Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента.

Джо Байден будет оставаться президентом до 20 января 2025 года. В этот день избранный президент Дональд Трамп официально примет присягу и вступит в должность. Подробнее об этом - в нашем материале.

Байден на этой неделе должен был осуществить свою последнюю зарубежную поездку на посту американского президента. Однако лесные пожары помешали этому.

По данным американских СМИ, Байден в последние дни на посту планирует произнести две большие речи.

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