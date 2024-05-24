Байден планує призначити Кенію головним союзником США поза НАТО

Зауважимо, що такий статус Сполучені штати надають цей статус країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони.

"Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО", - сказано у повідомленні.

Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу. Окрім того підвищення рівня відносин між двома країнами може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабо-Верде стала першою африканською країною, яка підтвердила, що візьме участь у саміті миру у Швейцарії.

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