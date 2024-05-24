RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил Конгрессу, что планирует назначить Кению главным союзником США вне НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в прессрелизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто в США.

Заметим, что такой статус Соединенные штаты предоставляют этот статус странам, имеющим тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

"Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника вне НАТО", - говорится в сообщении.

Байден считает, что предоставление Кении статуса основного союзника США вне НАТО укрепит безопасность обеих стран, а также мира. Кроме того, повышение уровня отношений между двумя странами может оказать Вашингтону большее влияние в Восточной Африке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабо-Верде стала первой африканской страной, подтвердившей, что примет участие в саммите мира в Швейцарии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКенияНАТО