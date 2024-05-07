Перша країна Африки підтвердила участь у саміті миру по Україні

Кабо-Верде стала першою африканською країною, яка підтвердила, що візьме участь у саміті миру у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

Як розповів глава держави, він провів переговори з прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея і Сілвою.

"Подякував за його підтримку формули миру та особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у саміті миру", - додав Зеленський.

Він зазначив, що обговорив з прем'єром зусилля для залучення якнайбільшої кількості країн Африки на саміт миру.

Зеленський наголосив, що голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні.