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Байден планирует ввести новый налог в размере 20% для миллиардеров, - CNBC

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден планирует ввести в США новый налог. Он будет нацелен на самых богатых представителей общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Отмечается, что глава государства представит изменения, когда обнародует свой бюджет на 2023 год.

"Минимальный подоходный налог для миллиардеров" должен установить минимальную ставку налога в размере 20% для домохозяйств США стоимостью более 100 млн долларов.

"Этот минимальный налог гарантирует, что самые богатые американцы больше не будут платить налог по более низкой ставке, чем учителя и пожарные", - говорится в сообщении.

При этом в СМИ уточнили, что предлагаемый сбор сократит дефицит примерно на 360 млрд долларов в следующем десятилетии.

Напомним, Джо Байден во время посещения украинских беженцев в столице Польши назвал Владимира Путина "мясником".

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