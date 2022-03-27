Байден планує ввести новий податок у розмірі 20% для мільярдерів, - CNBC

Президент США Джо Байден планує ввести в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Зазначається, що глава держави представить зміни, коли оприлюднить свій бюджет на 2023 рік.
"Мінімальний прибутковий податок для мільярдерів" повинен встановити мінімальну ставку податку в розмірі 20% для домогосподарств США вартістю понад 100 млн доларів.
"Цей мінімальний податок гарантує, що найбагатші американці більше не будуть платити податок за нижчою ставкою, ніж вчителі та пожежники", - йдеться в повідомленні.
При цьому в ЗМІ уточнили, що пропонований збір скоротить дефіцит приблизно на 360 млрд доларів в наступному десятилітті.
Нагадавши, Джо Байден під час відвідин українських біженців у столиці Польщі назвав Володимира Путіна "м'ясником".
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