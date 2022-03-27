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Байден планує ввести новий податок у розмірі 20% для мільярдерів, - CNBC

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден планує ввести в США новий податок. Він буде націлений на найбагатших представників суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Зазначається, що глава держави представить зміни, коли оприлюднить свій бюджет на 2023 рік.

"Мінімальний прибутковий податок для мільярдерів" повинен встановити мінімальну ставку податку в розмірі 20% для домогосподарств США вартістю понад 100 млн доларів.

"Цей мінімальний податок гарантує, що найбагатші американці більше не будуть платити податок за нижчою ставкою, ніж вчителі та пожежники", - йдеться в повідомленні.

При цьому в ЗМІ уточнили, що пропонований збір скоротить дефіцит приблизно на 360 млрд доларів в наступному десятилітті.

Нагадавши, Джо Байден під час відвідин українських біженців у столиці Польщі назвав Володимира Путіна "м'ясником".

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