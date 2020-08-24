Байден планирует повысить налоги для богатых

Для тех, кто получает меньше 400 тысяч долларов в год, не будет никаких новых налогов

Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден пообещал в случае его избрания поднять налоги для богатых. При этом для тех, кто получает меньше 400 тысяч долларов в год, не будет никаких новых налогов.

Об этом Байден заявил а интервью АВС.

"Я подниму налоги для тех, кто получает больше 400 тысяч долларов. Почему? Потому что настало время для того, чтобы они начали платить свою долю экономических обязанностей, которые у нас есть. Я никого не наказываю. Богатые должны вносить свою справедливую долю, корпорации должны вносить свою долю", - сказал он.

В то же время Байден отметил, что для тех, кто зарабатывает меньше 400 тысяч долларов, налоги не изменятся.

Напомним, Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента.

Ранее Демократическая партия США официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на должность вице-президента США.

На выборах 3 ноября 2020 года Байден будет бороться за пост президента США с действующим главой государства Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию.