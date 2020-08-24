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Байден планує підвищити податки для багатих

США, Понеділок 24 серпня 2020 06:45
Байден планує підвищити податки для багатих
Автор: РБК-Україна

Для тих, хто отримує менше 400 тисяч доларів на рік, не буде ніяких нових податків

Кандидат в президенти від демократичної партії США Джо Байден пообіцяв у разі його обрання підняти податки для багатих. При цьому для тих, хто отримує менше 400 тисяч доларів на рік, не буде ніяких нових податків.

Про це Байден заявив а інтерв'ю АВС.

"Я підніму податки для тих, хто отримує більше 400 тисяч доларів. Чому? Тому що настав час для того, щоб вони почали платити свою частку економічних обов'язків, які у нас є. Я нікого не караю. Багаті повинні вносити свою справедливу частку, корпорації повинні вносити свою частку ", - сказав він.

У той же час Байден зазначив, що для тих, хто заробляє менше 400 тисяч доларів, податки не зміняться.

Нагадаємо, Джо Байден прийняв пропозицію Демократичної партії балотуватися на пост президента.

Раніше Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Харріс кандидатом на посаду віце-президента США.

На виборах 3 листопада 2020 року Байден боротиметься за пост президента США з чинним главою держави Дональдом Трампом, які представляють Республіканську партію.

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