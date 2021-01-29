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Байден планирует пересмотреть торговое соглашение Трампа с Китаем

Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином. В частности, планируется пересмотр первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которую подписал предыдущий президент Дональд Трамп.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

"Все, что ввела предыдущая администрация, пересматривается, поскольку это касается нашего подхода к национальной безопасности", - пояснила она.

Псаки отметила, что администрация Байдена была сосредоточена на подходе к отношениям США и Китая "с позиции силы". Это означает, что Вашингтон будет координировать и общаться с нашими союзниками и партнерами относительно того, как США будут работать с Китаем.

Напомним, 15 января 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Однако вторая часть этой сделки так и не была подписана, она должна была включать некоторые вопросы по технологиям и кибербезопасности.

Как писало РБК-Украина, в мае Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем отошла на второй план из-за пандемии коронавируса. Трамп также угрожал новыми пошлинами Пекину.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайторговля