Байден планує переглянути торгову угоду Трампа з Китаєм

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном та Пекіном. Зокрема, планується перегляд першої фази торгової угоди між США та Китаєм, яку підписав попередній президент Дональд Трамп.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

"Все, що запровадила попередня адміністрація, переглядається, оскільки це стосується нашого підходу до національної безпеки", - пояснила вона.

Псакі наголосила, що адміністрація Байдена була зосереджена на підході до відносин США та Китаю "з позиції сили". Це означає, що Вашингтон буде координувати та спілкуватися з нашими союзниками та партнерами щодо того, як США будуть працювати з Китаєм.

Нагадаємо, 15 січня 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп віце-прем'єр Китаю Лю Хе підписали першу фазу торгової угоди між Вашингтоном та Пекіном. Однак друга частина цієї угоди так і не була підписана, вона мала включати деякі питання щодо технологій і кібербезпеки.

Як писало РБК-Україна, у травні Трамп заявив, що торгова угода з Китаєм відійшла на другий план через пандемію коронавірусу. Трамп також погрожував новими митами Пекіну.