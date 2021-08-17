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Байден планирует обсудить Афганистан с мировыми лидерами

Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решит вопрос о ситуации вокруг захвата Афганистана "Талибаном" с мировыми лидерами. Телефонный разговор ожидается в ближайшие дни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Если будет полезно, чтобы президент снял трубку и позвонил мировому лидеру, он, конечно, сделает это. Я ожидаю, что он сделает это в ближайшие дни", - заявила Псаки.

По словам помощника президента по национально безопасности Джейка Салливана, пока что Байден не обсуждал с лидерами других стран ситуацию вокруг Афганистана, однако администрация США поддерживает контакт со своими коллегами и планирует начать действовать уже в ближайшее время.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденАфганистан