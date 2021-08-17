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Байден планує обговорити Афганістан зі світовими лідерами

Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розв’яже питання щодо ситуації навколо захоплення Афганістану "Талібаном" зі світовими лідерами. Телефонна розмова очікується найближчими днями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Якщо буде корисно, щоб президент зняв трубку і подзвонив світовому лідеру, він, звичайно, зробить це. Я очікую, що він зробить це найближчими днями", - заявила Псакі.

За словами помічника президента з національно безпеки Джейка Саллівана, поки що Байден не обговорював з лідерами інших країн ситуацію навколо Афганістану, однак адміністрація США підтримує контакт зі своїми колегами й планує розпочати діяти вже найближчим часом.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистан