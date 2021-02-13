Байден планує добитися екстрадиції Ассанжа в США

Адміністрація президента США Джо Байдена планує домагатися екстрадиції з Великобританії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Раніше Мін'юст США висунув проти Ассанжа 18 кримінальних звинувачень.

Про це пише New York Times .

Згідно з повідомленням, "адміністрація Байдена дала зрозуміти, що на цей час продовжує спроби притягнути до відповідальності Джуліана Ассанжа".

Наголошується, що Мін'юст США оскаржив постанову, згідно з якою Ассанж не може бути виданий американській стороні.

Зараз Ассанж перебуває у британській в'язниці. До цього 7 років він переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.