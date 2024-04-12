Байден підтвердив загрозу удару Ірану по Ізраїлю: це станеться радше раніше, чим пізніше

"Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше", - сказав Байден журналістам, відповідаючи на запитання, наскільки неминучим є напад Ірану на Ізраїль.

Він також звернувся до Ірану і сказав: "Не робіть цього" (не нападайте на Ізраїль - ред.)

Він також зауважив, що Сполучені Штати "віддані" захисту Ізраїлю.

"Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо Ізраїль, ми допоможемо захистити Ізраїль, і Іран не досягне успіху", - сказав Байден.

Можливий напад Ірану

Нагадаємо, на початку квітня ізраїльські військові завдали удару по консульству Ірану в Дамаску. Будівлю було повністю знищено, внаслідок обстрілу загинув високопоставлений іранський генерал.

На цьому фоні Іран почав неодноразово погрожувати, що дасть відповідь на такий удар. У Білому домі заявили, що загроза нападу на Ізраїль є реальною.

Раніше повідомлялось, що на півночі Ізраїля ввечері п'ятниці, 12 квітня, лунала сирена попередження про ракетний удар. З Лівану по країні було запущено понад 50 ракет.

Більш детально про ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.