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Байден підтвердив, що вважає Сі Цзіньпіна диктатором і хоче зустрітися з ним

Фото: президенти США та Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив, що вважає лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором та висловив сподівання на зустріч із ним у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Байдена в Білому домі.

Американський лідер заявив, що істерія навколо відносин США та Китаю згасає, інцидент із повітряною кулею призвів до певного непорозуміння, однак візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна був чудовим.

Байден вважає, що його слова про китайського лідера Сі Цзіньпіна не матимуть "реальних наслідків".

Заява Байдена

Коментуючи реакцію лідера Китаю на збиття американцями китайської розвідувальної кулі, президент США заявив, що Сі Цзіньпін не знав, що куля була над територією Сполучених Штатів.

"Він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося", - сказав Байден.

Реакція Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю висловило свій протест проти висловлювань з боку США, заявивши, що вони є провокаційними.

Китайська сторона назвала такі звинувачення "абсурдними і надзвичайно безвідповідальними", оскільки вони суперечать основним фактам і дипломатичним протоколам, а також порушують політичну гідність Китаю.

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