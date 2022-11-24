Байден підтвердив, що у США обговорюють запровадження ліміту цін на нафту з Росії

Влада Сполучених Штатів Америки продовжує обговорювати питання запровадження ліміту цін на російську нафту.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив президент США Джо Байден.
"Так, це питання на порядку денному", - заявив Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо максимальної ціни на нафту з РФ.
Президент також зазначив, що він обговорював запровадження таких обмежень проти Росії з міністром фінансів США Джанет Йеллен.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту. Наступна зустріч, ймовірно, відбудеться 13 грудня.
Також ми писали, що ціни на нафту знижуються у четвер, 24 листопада, коливаючись близько двомісячних мінімумів.
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