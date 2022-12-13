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Байден підтвердив, що США не надсилатимуть війська в Україну

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Джо Байден підтвердив свою позицію, що США не надсилатимуть війська в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як повідомляє видання, відповідаючи на запитання журналіста про свою позицію щодо відправлення збройних сил, лідер США сказав: "Ні, ми надсилаємо матеріали, які у нас є, мільйони доларів".

Зазначено, що з початку війни Байден чітко заявляв про те, що США не надсилатимуть війська в Україну.

Окрім того, минулого тижня США повідомили, що готуються надіслати Україні пакет військової допомоги вартістю 275 мільйонів доларів, що пропонує нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Джо Байден вже заявляв, що Сполучені Штати не відправлятимуть в Україну своїх військових, але продовжать надавати країні, що воює, багатомільйонну допомогу.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден