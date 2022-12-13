Байден подтвердил, что США не будут посылать войска в Украину

Президент США Джо Байден подтвердил свою позицию, что США не будут посылать войска в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как сообщает издание, отвечая на вопрос журналиста о своей позиции по отправке вооруженных сил, лидер США сказал: "Нет, мы присылаем имеющиеся у нас материалы, миллионы долларов".

Отмечено, что с начала войны Байден ясно заявлял о том, что США не будут направлять войска в Украину.

Кроме того, на прошлой неделе США сообщили, что готовятся послать Украине пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов, что предлагает новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.