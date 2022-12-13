Байден подтвердил, что США не будут посылать войска в Украину

Президент США Джо Байден подтвердил свою позицию, что США не будут посылать войска в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщает издание, отвечая на вопрос журналиста о своей позиции по отправке вооруженных сил, лидер США сказал: "Нет, мы присылаем имеющиеся у нас материалы, миллионы долларов".
Отмечено, что с начала войны Байден ясно заявлял о том, что США не будут направлять войска в Украину.
Кроме того, на прошлой неделе США сообщили, что готовятся послать Украине пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов, что предлагает новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Джо Байден уже заявлял, что Соединенные Штаты не будут отправлять в Украину своих военных, но продолжат оказывать воюющей стране многомиллионную помощь.
Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.
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