На саміті НАТО має прозвучати чітке рішення щодо членства України в Альянсі, - Дуда

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі має бути прийняте чітке рішення щодо членства України в Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Зазначається, що таку заяву він зробив під час прес-конференції в рамках зустрічі лідерів Німеччини, Франції та Польщі у Веймарському форматі. За словами Дуди, питання гарантій безпеки для України зараз "дискутується на найвищому рівні".

"Я маю сподівання, що найближчий саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву добру звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті; що світло в кінці тунелю, як часто кажуть в Україні, стосовно членства в НАТО, і яке хочуть побачити українці, з'явиться завдяки нашим рішенням, які буде прийнято у Вільнюсі”, - наголосив Дуда.

Також він заявив, що одна з головних задач саміту НАТО - надати Україні чітке рішення щодо її членства в Альянсі.

Вступ України до НАТО

Саміт НАТО в Вільнюсі запланований на 11-12 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що по результатам саміту Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" до Альянсу. Пізніше в Міністерстві оборони України заявили, що на саміті Україна отримає такий алгоритм.

Крім цього, розглядається питання надання гарантій безпеки для України до того моменту, як вона стане повноправним членом Альянсу. Саме такі гарантії мали обговорювати Дуда, Макрон та Шольц під час сьогоднішньої зустрічі.

А на думку ексголови НАТО Андерса Расмуссена, деякі країни можуть прийняти самостійне рішення щодо введення в Україну військ для допомоги у війні, якщо чіткі гарантії не будуть надані.

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