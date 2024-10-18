Байден за підсумками візиту до Німеччини: консенсусу щодо ударів України вглиб РФ немає

Неназваний високопосадовець розповів виданню, що канцлер Німеччини Олаф Шольц все ще проти швидкого вступу України до НАТО і не підтримує постачання далекобійної зброї.

"Ми підтримуємо Україну так енергійно, як тільки можливо. Водночас ми стежимо за тим, щоб НАТО не стало учасником війни, щоб ця війна не перетворилася на набагато більшу катастрофу", - наголошував глава німецького уряду під час сьогоднішньої пресконференції з Байденом.

При цьому сам Байден перед вильотом з Німеччини зазначив, що немає консенсусу щодо того, щоб дозволити Україні використовувати передані ракети для далекобійних ударів по Росії.