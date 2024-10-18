Байден по итогам визита в Германию: консенсуса по ударам Украины вглубь РФ нет

Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что канцлер Германии Олаф Шольц все еще против быстрого вступления Украины в НАТО и не поддерживает поставки дальнобойного оружия.

"Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стало участником войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу", - подчеркивал глава немецкого правительства в ходе сегодняшней пресс-конференции с Байденом.

При этом сам Байден перед вылетом из Германии отметил, что “нет консенсуса” насчет того, чтобы разрешить Украине использовать переданные ракеты для дальнобойных ударов по России.