Байден по итогам визита в Германию: консенсуса по ударам Украины вглубь РФ нет

США, Германия, Британия и Франция не достигли консенсуса по вопросу снятия ограничений на использование Украиной переданного оружия. При этом Берлин продолжает выступать против поставок ВСУ дальнобойных ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что канцлер Германии Олаф Шольц все еще против быстрого вступления Украины в НАТО и не поддерживает поставки дальнобойного оружия.
"Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стало участником войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу", - подчеркивал глава немецкого правительства в ходе сегодняшней пресс-конференции с Байденом.
При этом сам Байден перед вылетом из Германии отметил, что “нет консенсуса” насчет того, чтобы разрешить Украине использовать переданные ракеты для дальнобойных ударов по России.
Напомним, сегодня, 18 октября, президент США Джо Байден посетил Германию и провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Лидеры, в частности, обсуждали план победы президента Украины Владимира Зеленского и помощь Украине в войне с российскими оккупантами.
В ходе визита Байден предупредил, что Украину "ждет очень тяжелая зима" и союзники не могут опускать руки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.