Байден підпише угоду про безпеку з Україною під час саміту G7

Угода ясно дасть зрозуміти, що "наша підтримка триватиме довго і в майбутньому... особливо у сфері оборони та безпеки", - заявив журналістам на борту Air Force One Салліван.

"Підписавши цю угоду, ми також надішлемо Росії сигнал про нашу рішучість. Якщо Володимир Путін думає, що зможе пережити коаліцію, яка підтримує Україну, він помиляється", - сказав Салліван.

П'ятнадцять країн підписали власні угоди про безпеку, які зміцнять "потенціал оборонного стримування" України, сказав він.

Угода США включатиме зобов'язання працювати з Конгресом США над фінансуванням України в майбутньому, але не міститиме зобов'язань щодо використання американських сил, додав Салліван.

Байден вирушив до Італії, щоб посилити тиск на Росію через її війну проти України і Китай за його підтримку Москви.