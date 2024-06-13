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Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной во время саммита G7

Фото: президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден подпишет новое соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором пообещает долгосрочную поддержку, во время встречи лидеров "Большой семерки" в Италии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соглашение ясно даст понять, что "наша поддержка будет длиться долго и в будущем… особенно в сфере обороны и безопасности", - заявил журналистам на борту Air Force One Салливан.

"Подписав это соглашение, мы также пошлем России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пережить коалицию, поддерживающую Украину, он ошибается", - сказал Салливан.

Пятнадцать стран подписали свои собственные соглашения о безопасности, которые укрепят "потенциал оборонительного сдерживания" Украины, сказал он.

Соглашение США будет включать в себя обязательство работать с Конгрессом США над финансированием Украины в будущем, но не будет содержать обязательств по использованию американских сил, добавил Салливан.

Байден отправился в Италию, чтобы усилить давление на Россию в связи с ее войной против Украины и на Китай за его поддержку Москвы.

Ранее Белый дом заявил, что Байден снова встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Белый дом заявил, что Байден снова встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, после чего состоится совместная пресс-конференция.

Ранее CNN сообщало о планах США подписать двустороннее соглашение по безопасности во время саммита "Большой семерки". Ожидается, что документ сродни тем, которые Украина уже подписала с другими партнерами за этот год.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки