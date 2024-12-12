Байден підписав найбільший акт помилування в сучасній історії США

Байден оголосив, що він пом’якшує вироки приблизно 1500 особам і помилує 39 людей, що були засуджені за ненасильницькі злочини.

Офіційні особи Білого дому називають цей крок найбільшим одноденним актом помилування в сучасній історії.

Президент, який раніше цього місяця помилував свого сина Гантера, також пообіцяв, що наступними тижнями буде оголошено про додаткові дії.

"Америка була побудована на обіцянках можливостей і другого шансу. Як президент, я маю великий привілей виявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття та реабілітацію", - сказав Байден.

Джерела повідомили, що майже 1500 осіб, чиї тривалі терміни пом’якшили, були поміщені в домашній арешт під час пандемії Covid-19, і вважалося, що вони продемонстрували чітку відданість реабілітації та реінтеграції у свої громади.

Водночас 39 помилуваних людей, що були засуджені за ненасильницькі злочини та, як вважається, продемонстрували результати значущої допомоги країні.