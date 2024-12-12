Байден підписав найбільший акт помилування в сучасній історії США
Найбільший акт помилування в сучасній історії США. Американський президент Джо Байден пом’якшив вироки майже 1500 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Байден оголосив, що він пом’якшує вироки приблизно 1500 особам і помилує 39 людей, що були засуджені за ненасильницькі злочини.
Офіційні особи Білого дому називають цей крок найбільшим одноденним актом помилування в сучасній історії.
Президент, який раніше цього місяця помилував свого сина Гантера, також пообіцяв, що наступними тижнями буде оголошено про додаткові дії.
"Америка була побудована на обіцянках можливостей і другого шансу. Як президент, я маю великий привілей виявляти милосердя до людей, які продемонстрували каяття та реабілітацію", - сказав Байден.
Джерела повідомили, що майже 1500 осіб, чиї тривалі терміни пом’якшили, були поміщені в домашній арешт під час пандемії Covid-19, і вважалося, що вони продемонстрували чітку відданість реабілітації та реінтеграції у свої громади.
Водночас 39 помилуваних людей, що були засуджені за ненасильницькі злочини та, як вважається, продемонстрували результати значущої допомоги країні.
"Це люди, які знайшли роботу, підвищили освіту, доглядали за своїми дітьми та членами сім’ї та дійсно знову інтегрувалися в гобелен своїх громад", - сказав представник адміністрації.
Нагадаємо, що у неділю президент США Джо Байден оголосив, що помилував свого сина Гантера Байдена. Цього місяця йому мали винести вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та ухиленням від сплати податків.
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