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Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США

США, Четверг 12 декабря 2024 21:14
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Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самый большой акт помилования в современной истории США. Американский президент Джо Байден смягчил приговоры почти 1500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Байден объявил, что он смягчает приговоры примерно 1500 лицам и помилует 39 человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления.

Официальные лица Белого дома называют этот шаг крупнейшим однодневным актом помилования в современной истории.

Президент, который ранее в этом месяце помиловал своего сына Хантера, также пообещал, что в последующие недели будет объявлено о дополнительных действиях.

"Америка была построена на обещаниях возможностей и второго шанса. Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию", - сказал Байден.

Источники сообщили, что почти 1500 человек, чьи длительные сроки смягчили, были помещены в домашний арест во время пандемии Covid-19, и считалось, что они продемонстрировали четкую приверженность реабилитации и реинтеграции в свои общины.

В то же время 39 помилованных людей, которые были осуждены за ненасильственные преступления и, как считается, продемонстрировали результаты значимой помощи стране.

"Это люди, которые нашли работу, повысили образование, ухаживали за своими детьми и членами семьи и действительно снова интегрировались в гобелен своих общин", - сказал представитель администрации.

Напомним, что в воскресенье президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. В этом месяце ему должны были вынести приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и уклонением от уплаты налогов.

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