Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США

Байден объявил, что он смягчает приговоры примерно 1500 лицам и помилует 39 человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления.

Официальные лица Белого дома называют этот шаг крупнейшим однодневным актом помилования в современной истории.

Президент, который ранее в этом месяце помиловал своего сына Хантера, также пообещал, что в последующие недели будет объявлено о дополнительных действиях.

"Америка была построена на обещаниях возможностей и второго шанса. Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию", - сказал Байден.

Источники сообщили, что почти 1500 человек, чьи длительные сроки смягчили, были помещены в домашний арест во время пандемии Covid-19, и считалось, что они продемонстрировали четкую приверженность реабилитации и реинтеграции в свои общины.

В то же время 39 помилованных людей, которые были осуждены за ненасильственные преступления и, как считается, продемонстрировали результаты значимой помощи стране.