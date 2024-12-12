Байден подписал крупнейший акт помилования в современной истории США
Самый большой акт помилования в современной истории США. Американский президент Джо Байден смягчил приговоры почти 1500 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Байден объявил, что он смягчает приговоры примерно 1500 лицам и помилует 39 человек, которые были осуждены за ненасильственные преступления.
Официальные лица Белого дома называют этот шаг крупнейшим однодневным актом помилования в современной истории.
Президент, который ранее в этом месяце помиловал своего сына Хантера, также пообещал, что в последующие недели будет объявлено о дополнительных действиях.
"Америка была построена на обещаниях возможностей и второго шанса. Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию", - сказал Байден.
Источники сообщили, что почти 1500 человек, чьи длительные сроки смягчили, были помещены в домашний арест во время пандемии Covid-19, и считалось, что они продемонстрировали четкую приверженность реабилитации и реинтеграции в свои общины.
В то же время 39 помилованных людей, которые были осуждены за ненасильственные преступления и, как считается, продемонстрировали результаты значимой помощи стране.
"Это люди, которые нашли работу, повысили образование, ухаживали за своими детьми и членами семьи и действительно снова интегрировались в гобелен своих общин", - сказал представитель администрации.
Напомним, что в воскресенье президент США Джо Байден объявил, что помиловал своего сына Хантера Байдена. В этом месяце ему должны были вынести приговор за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и уклонением от уплаты налогов.
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