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Байден підписав бюджет США на 2023 рік з багатомільярдною допомогою Україні

Фото: Президент США Джо Байден (twitter.com/POTUS)
Автор: Олег Васьків

Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter американського президента.

Глава Білого дому вказав, що поставив підпис під "двопартійним комплекснии законопроєктом, який завершує рік історичного прогресу".

"Він передбачає інвестиції у медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, ліквідацію наслідків катастроф, кошти на боротьбу з насильством проти жінок та критично важливу допомогу для України", - зазначив глава Білого дому.

Президент додав, що з нетерпінням чекає на більше у 2023 році.

До слова, бюджет виділяє уряду США до кінця вересня 1,7 трильйона доларів, включаючи 858 мільярдів на потреби оборони та 45 мільярдів на допомогу Україні.

Нагадаємо, уряд США розглядає можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден