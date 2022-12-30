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Байден подписал бюджет США на 2023 год с многомиллиардной помощью Украине

Фото: Президент США Джо Байден (twitter.com/POTUS)
Автор: Олег Васкив

Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год. Документ включает многомиллиардную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского президента.

Глава Белого дома указал, что поставил подпись под "двухпартийным комплексным законопроектом, который завершает год исторического прогресса".

"Он предусматривает инвестиции в медицинские исследования, безопасность, здравоохранение ветеранов, ликвидацию последствий катастроф, средства на борьбу с насилием против женщин и критически важную помощь для Украины", - отметил глава Белого дома.

Президент добавил, что с нетерпением ждет больше в 2023 году.

К слову, бюджет выделяет правительству США до конца сентября 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов на помощь Украине.

Напомним, правительство США рассматривает возможность отправки боевых машин M2 Bradle в Украину в рамках последующего пакета военной поддержки.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден