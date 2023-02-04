Приїде найближчим часом. У Дуди підтвердили візит Байдена до Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Пшидач зараз перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі. Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

Після переговорів Пшидач повідомив, що президент Байден найближчим часом приїде до Польщі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав він.