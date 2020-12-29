Байден пересмотрит приоритеты в обороне из-за "вызовов со стороны России"

Избранный президент США Джо Байден считает, что приоритеты в национальной безопасности требуют модернизации из-за вызовов со стороны России и Китая. В частности, он вспомнил последнюю кибератаку на правительственные сети.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с экспертами.

Байден подчеркнул, что США необходимо проводить реформы для укрепления своих позиций.

"Мы говорили о различных стратегических вызовах со стороны России и Китая, с которыми мы столкнемся, и реформах, которые мы должны проводить, чтобы мы оказались в наиболее сильной из возможных позиций для противостояния этим вызовам. Это включает в себя модернизацию наших приоритетов в сфере обороны", - сказал избранный президент США.

Ранее Байден уже называл Российскую Федерацией главной угрозой для страны.

Также РБК-Украина писало, что команда Джо Байдена рассматривает вариант введения новых санкционных мер против России. После вступления на пост глава Белого дома рассмотрит несколько вариантов наказания РФ за взлом правительственных агентств и компаний США.

Напомним, недавно США провели тайные военные учения на территории Германии. Американские военные учились вести войну с Россией.