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Байден перегляне пріоритети в обороні через "викликіи з боку Росії"

Автор: Даша Харченко

Обраний президент США Джо Байден вважає, що пріоритети національної безпеки вимагають модернізації через виклики з боку Росії і Китаю. Зокрема, він пригадав останню кібератаку на урядові мережі.

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Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з експертами.

Байден підкреслив, що США необхідно проводити реформи для зміцнення своїх позицій.

"Ми говорили про різні стратегічні виклики з боку Росії і Китаю, з якими ми зіткнемося, і реформи, які ми повинні проводити, щоб ми опинилися в найбільш сильній з можливих позицій для протистояння цим викликам. Це включає в себе модернізацію наших пріоритетів у сфері оборони", - сказав обраний президент США.

Раніше Байден вже називав Російську Федерацією головною загрозою для країни.

Також РБК-Україна писало, що команда Джо Байдена розглядає варіант введення нових санкцій проти Росії. Після вступу на посаду глава Білого дому розгляне кілька варіантів покарання РФ за злом урядових агентств і компаній США.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден