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Байден пересмотрит повышенные Трампом тарифы для ЕС

Автор: Даша Харченко

Администрация США пересматривает торговую политику правительства экс-президента Дональда Трампа в отношении Евросоюза. Она предусматривает введение дополнительных тарифов на отдельные группы товаров.

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Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Это часть из тех решений, которые Администрация Байдена просматривает после председательства Трампа.

"Я знаю, к торговым тарифам (для Евросоюза - ред.) существует большой интерес, поэтому это сейчас также пересматривается (администрацией президента - ред.)", - сообщила Псаки.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки масок для всех жителей страны. В целях усиления защиты населения от коронавируса.

Напомним, Палата представителей США под руководством демократов готова сделать первый шаг относительно пакета помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

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