Байден перегляне підвищені Трампом тарифи для ЄС

Адміністрація США переглядає торговельну політику уряду екс-президента Дональда Трампа щодо Євросоюзу. Вона передбачає запровадження додаткових тарифів на окремі групи товарів.

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Це частина з тих рішень, які Адміністрація Байдена переглядає після головування Трампа.

"Я знаю, до торговельних тарифів (для Євросоюзу - ред.) існує великий інтерес, тож це зараз також переглядається (адміністрацією президента - ред.)", - повідомила Псакі.

Раніше повідомлялось, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість відправки масок для всіх мешканців країни. В цілях посилення захисту населення від коронавірусу.

Нагадаємо, Палата представників США під керівництвом демократів готова зробити перший крок щодо пакету допомоги від COVID-19 президента Джо Байдена на суму 1,9 трильйона доларів.