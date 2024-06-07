Байден вибачився перед Зеленським за затримку з постачанням Україні зброї

Відповідну заяву Байден зробив під час переговорів з Зеленським у Парижі 7 червня. Обидва президенти прибули до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзних військ у Нормандії. Ця подія також отримала назву День Д.

Байден сказав Зеленському, що він перепрошує перед українським народом за той період, коли військова допомога не надходила.

"Я прошу вибачення за тижні незнання, чи буде прийнято з точки зору фінансування, тому що ми мали проблеми з ухваленням законопроекту, який ми повинні були прийняти, в якому були гроші від деяких наших дуже консервативних членів, які затримували його, але ми зробили це", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що американський народ підтримує Україну в довгостроковій перспективі.

"Ви знаєте, ви не схилилися, ви взагалі не поступилися, ви продовжуєте боротися у спосіб, який просто дивовижний, просто чудовий - і ми не збираємося вас залишати", - сказав він.